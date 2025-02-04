İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9612
  • EURO
    37,2199
  • ALTIN
    3256.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho Galatasaray'ı hedef aldı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı
Spor

Jose Mourinho Galatasaray'ı hedef aldı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı hedef aldı. Gaziantep FK-Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in yer aldığı bir pozisyonu paylaşan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi de olay bir paylaşımla Portekizli teknik adama cevap verdi.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2025 Salı 10:53 - Güncelleme:
Jose Mourinho Galatasaray'ı hedef aldı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşayan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

ICARDİ'DEN MOURİNHO'YA JET CEVAP

Mauro Icardi, Mourinho'nun Galatasaray maçındaki pozisyonla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

İşte Arjantinli futbolcunun peş peşe yaptığı çarpıcı paylaşımlar:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.