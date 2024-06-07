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Spor

Jose Mourinho geldi! Sırada Heung Min-Son var

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından birçok yıldız ile adı anılmaya başladı. Son olarak gündeme Tottenham'da forma giyen başarılı futbolcu Heung Min-Son geldi. İşte detaylar...

Akşam7 Haziran 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Jose Mourinho geldi! Sırada Heung Min-Son var
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Ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya imza attıran Fenerbahçe, son günlerde dünyaca ünlü yıldızlarla anılır hale geldi. Başkan Ali Koç ve yönetim listesindeki Acun Ilıcalı'nın, "Çok büyük yıldızlar alacağız" şeklindeki açıklamalarından sonra söylentiler daha da kuvvetlendi. Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung Min-Son için oldukça ciddi haberler var. Ada'da; bir dönem Tottenham'da görev yapan Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için talepte bulunduğu konuşuluyor.

SON'U, PSG DE LİSTESİNE ALDI

Daily Express, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin, Son'un ayrılığına izin vermediğini ancak kulüpteki karışıklık nedeniyle oyuncunun ayrılığı düşündüğünü yazdı. Jose Mourinho'nun da bu kargaşadan faydalanmaya çalıştığı belirtildi. Fransız devi PSG'nin de Güney Koreli futbolcu için temasta olduğu aktarıldı. İngiliz ekibi, Son'u tutmayı başaramazsa Rennes'ten Desire Doue'ye yönelecek. Ancak PSG, tıpkı Tottenham gibi Doue'nin durumunu da yakından izliyor.

İLKAY VE LEWA MUTLU DEĞİL

Chelsea, yedek kalan İngiliz kanat Sterling'den yüksek maaş sebebiyle çıkış yapmak istiyor. Ada medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe bu oyuncuyla söz kesti, Fabrizio Romano ise şu an sürecin olumsuz geçtiğini yazdı. İlkay ve Lewandowski transferi için de İspanyol kaynaklar yeni gelişmeler bildiriyor. ESPN, İlkay Gündoğan ve Lewa'nın mutsuz olduğunu duyurdu. İlkay ise son olarak, "Annem Fenerbahçeli'ydi, tüm ailem Galatasaraylı'ydı. Onun için kolay değildi. Nevresimlerimde Galatasaray amblemi vardı" dedi.

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