Jose Mourinho kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe sonrası Benfica'nın başına geçen tecrübeli teknik adam için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDI

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışında geride kalan Jose Mourinho'nun ekibi, 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.

GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan İngiliz basınında Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi. Dünyaca ünlü teknik direktörün İngiltere Premier Lig'e döneceği yazıldı.

MOURINHO CİDDİ ADAY

talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.

MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTME HEDEFİ

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından teknik direktör Eddie Howe'un yerini dolduracak isimleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte kulübün sahipleri, takımı Avrupa arenasına taşıyabilecek ve kulübün küresel marka değerini artırabilecek bir profil arıyor.