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Spor

Jose Mourinho Göztepe maçında tribünde olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Jose Mourinho Göztepe maçında tribünde olacak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Portekizli teknik adam, Göztepe maçını tribünden takip edecek.

Jose Mourinho'nun daha önce sarı kart gördüğü maçlar;

1-0 Adana Demirspor

2-0 Antalyaspor

3-2 Trabzonspor

TFF'NİN KURALI

Sarı kart xezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."

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