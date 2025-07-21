İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4083
  • EURO
    47,0804
  • ALTIN
    4347.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Gyökeres'i yakından takip ediyorum
Spor

Jose Mourinho: Gyökeres'i yakından takip ediyorum

Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup ederken, Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Temmuz 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Gyökeres'i yakından takip ediyorum
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından Sport TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"BENFICA İLE EŞLEŞME İHTİMALİMİZ VAR"

Portekiz futbolunu yakından izlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, özellikle Benfica ile ilgili detaylara dikkat kesildiğini ifade etti ve "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuna daha fazla odaklanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde onlarla karşılaşma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

"GYÖKERES'İ TAKİP EDİYORUM"

Mourinho ayrıca geçtiğimiz sezon Sporting'in şampiyonluğunda başrol oynayan İsveçli forvet Viktor Gyökeres hakkında da "Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e büyük ilgi var. Ben de onu yakından takip ediyorum." diye konuştu..

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.