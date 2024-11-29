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Spor

Jose Mourinho: Hakem onları affetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2024 Cuma 01:27 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Hakem onları affetti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"KARTLARIMIZI OYNADIK, KAZANDIK"

Portekizli teknik adam, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtiktçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var." dedi.

"HAKEM ONLARI AFFETTİ"

Mourinho, hakemle ilgili gelen sorunun ardından, "Slavia'nın ikinci sarıdan bir kırmızı kartı olması gerekiyordu. Hakem onları affetti. Bize kartları kolay gösterdi. Genel olarak bakacaksak hakem kötü değildi, iyiydi." cevabını verdi.

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