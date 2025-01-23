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Spor

Jose Mourinho: Hakemin maça büyük bir etkisi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Hakemin maça büyük bir etkisi oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"İKİ KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu."

"SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

"Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız."

"UFC DÖVÜŞÇÜSÜ GİBİ"

"VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz."

MAXIMIN'İN GELECEĞİ

"Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum."

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