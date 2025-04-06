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Spor

Jose Mourinho: Hiç kolay bir karar değildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Hiç kolay bir karar değildi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı." dedi.

Mourinho, Trabzonspor maçında kadroya alınmayan Filip Kostic ile ilgili gelen sorunun ardından, "14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11'de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim." yanıtını verdi.

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