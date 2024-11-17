İngiltere'nin eski file bekçisi Paul Robinson, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'nun adı geçtiğimiz günlerde İngiliz medyası tarafından Newcastle United ile ilişkilendirilmiş ve Portekizli teknik adamın kulübün teknik direktörü Eddie Howe'un ayrılması halinde İngiliz ekibinin başına geçmek istediği iddia edilmişti.

"HAKSIZLIK OLUR"

Bu iddiayı değerlendiren Robinson, "Eddie Howe hala görevdeyken Newcastle United ile ilgili konuşamayız. Howe'un kulüp için yaptıklarına baktığınızda, takımı küme düşmekten kurtardı ve Premier Lig'de tuttu. Ayrıca takımı şu anda bulunduğu yere getirdi. Başka bir menajerin onun işini alabileceğinden bahsetmek haksızlık olur." dedi.

"MOURINHO HARİKAYDI"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Robinson, "Jose Mourinho, Premier Lig'den başka nereye gidebilir ki? Fenerbahçe - Manchester United maçındaydım ve basın toplantısına katıldım. Mourinho, tam anlamıyla harikaydı!" diye konuştu.

Mourinho için, "Ne istediğini görebiliyordunuz. Eğer Premier Lig'e geri dönerse nereye gideceğine düşünmemiz gerekiyor." diyen İngiliz eski file bekçisi, Portekizli teknik adam için en uygun kulübün Newcastle United olduğunu söyledi.

"BUNU HAYAL EDEMEZSİNİZ"

Robinson, "Manchester City, Liverpool ve Arsenal'e gitmeyecek. Chelsea ya da Tottenham'a da geri dönmeyecek. Yani fırsatlar çok az. Alt sıralarda yer alan kulüplerden birine gitmeyecek. Crystal Palace ya da Nottingham Forest gibi kulüpleri yöneteceğini hayal bile edemiyorum. Nasıl söylerseniz söyleyin, Newcastle United sahip olduğu statü ve gördüğü ilgiyle Mourinho'nun uyum sağlayabileceği tek kulüp." diye konuştu.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Sky'a verdiği röportajda İngiltere'ye küme düşme tehlikesi olan bir takım için asla dönmeyeceğini söylemişti. Deneyimli teknik adam ayrıca, "İki yıl boyunca kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" sözlerini sarf etmişti.