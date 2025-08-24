İSTANBUL 29°C / 21°C
  Jose Mourinho: İkisi de fantastik bir maç çıkardı
Spor

Jose Mourinho: İkisi de fantastik bir maç çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2025 Pazar 00:13
Jose Mourinho: İkisi de fantastik bir maç çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu."

"Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı."

