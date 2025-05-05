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Spor

Jose Mourinho ile görüşmeler başladı! Suudi ekibinden dev teklif

Kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, 62 yaşındaki deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladı. İşte Jose Mourinho'ya teklif edilen rakam...

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Jose Mourinho ile görüşmeler başladı! Suudi ekibinden dev teklif
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Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve Portekizli teknik adam ile görüşmeler başladı. İşte detaylar..

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan'dan Al-Mustaqila'nın haberine göre; Al Hilal, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı. Kulübe yakın kaynakların Al-Mustaqila'ya verdiği bilgiye göre, Mourinho ile görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ancak başladı.

SUUDİ OTORİTESİ ONAY VERDİ

Suudi Arabistan Spor Otoritesi'nin de Jose Mourinho'nun gelişinin lig ve Suudi futbolunun gelişimi, tanıtımı açısından önemli gördüğü için finansal kaynak sağlama konusunda onay verdiği kaydedildi.

2 YIL İÇİN 120 MİLYON EURO

Al-Arabiya'da yer alan habere göre ise Jose Mourinho'nun 2 yıl için toplam 120 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve böylece dünya futbolunun en çok kazanan teknik direktörü olacağı belirtildi.

F.BAHÇE'YE KUPA KAZANDIRAMADI

Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu maçlarda 120 gol atarken 61 gol yedi. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şansını mucizelere bırakırken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti

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