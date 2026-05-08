Spor

Jose Mourinho, Real Madrid yolcusu... İşte ilk görüşmenin detayları...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları gittikçe artıyor. Son olarak Alman basınından gelen haberlere göre, Portekizli teknik adam ile Madrid ekibi hafta başında bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 18:33
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları yeniden gündeme geldi.

Deneyimli teknik adam kısa süre önce Real Madrid söylentilerini reddetmiş olsa da Alman basınında yer alan yeni haberler dikkat çekti.

Sky Sports Almanya tarafından paylaşılan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme yaptı.

Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.

Ayrıca takım içinde yaşanan sorunlar ve Mourinho'nun yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının yeniden Madrid ekibinin başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

İSPANYA'DA KUPALARI

Mourinho'nun söz konusu 3 yılda Real Madrid ile kazandığı kupalar:

- La Liga

- İspanya Kupası

- İspanya Süper Kupası

