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Spor

Jose Mourinho ilk kez aynı 11 ile sahaya çıktı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, dün akşam Alanyspor ile oynanan maçta Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ini bozmadan sahaya sürdü.

Akşam31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Jose Mourinho ilk kez aynı 11 ile sahaya çıktı
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Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmesini bildi.

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

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