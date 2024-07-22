Transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe, genç isimlere yönelerek futbol kamuoyunu şaşırttı. Kanarya, Mourinho'nun önerisiyle Wesley Teixeira'yı gündemine aldı. Esas mevkisi sol kanat olan, ancak hücumun her noktasında görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu için Torcedores'ten çarpıcı bir haber geldi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Corintihians'ın, normal şartlarda düşünmemesine rağmen Teixeira'yı satmaya karar verdiği aktarıldı. Kulübün 30 milyon euro değer biçtiği, 18 milyon euroya satışın gerçekleşebileceği vurgulandı.

İtalyan basını, Lazio'nun 23 yaşındaki Danimarkalı sağ kanadının Fener'e gitmek üzere olduğunu öne sürdü. Forvet kökenli Isaksen için Lazio, geçen sezon Midtjylland'a 12 milyon euro ödemişti.

