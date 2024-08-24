Fenerbahçe'de yıldızların ardı arkası kesilmiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu takımdan uğurlayan sarı lacivertli ekip bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bu yaz En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, ses getirecek bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Raheem Sterling için resmi görüşme yapıldı. Oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifine cevap verdi.

RAHEEM STERLİNG İÇİN KARAR ÇIKTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında yıldız futbolcusu Raheem Sterling'i gözden çıkardı. Londra temsilcisi, oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Raheem Sterling'e kendisine kulüp bulması yönünde talimat verildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun talebi üzerine sarı lacivertli kulüp devreye girdi. Fenerbahçe cephesi, oyuncuyla ilk teması kurdu.

FENERBAHÇE'YE CEVAP!

Yıldız futbolcu Raheem Sterling'den Fenerbahçe'ye cevap geldi. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; 29 yaşındaki oyuncu, kariyerini ülkesi İngiltere'de sürdürmek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, Avrupa yaz transfer dönemi sona ermeden kendisine Premier Lig'de bir kulüp arıyor.

Eğer kendisini isteyen bir kulüp çıkmazsa, Avrupa'da transfer pazarının kapanmasının ardından Fenerbahçe'nin bir kez daha devreye girebileceği de konuşuluyor.

Chelsea cephesi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun takımdan ayrılmasına kolaylık sağlayacak.