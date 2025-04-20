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Spor

Jose Mourinho: İyi oyunla kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca 'Pek çok oyuncumuz 3 sarı kartla sınırda. Sezonun bu döneminde kartlar birikiyor. Takımlar bu durumla baş etmeli. 3-4 fark atalım değil, iyi oyunla kazanmak istiyoruz.' dedi.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Jose Mourinho: İyi oyunla kazanmak istiyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

Portekizli teknik adam, "Bugünkü isteğimiz maçı kazanmak. Pek çok oyuncumuz 3 sarı kartla sınırda. Sezonun bu döneminde kartlar birikiyor. Takımlar bu durumla baş etmeli. 3-4 fark atalım değil, iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Maçtan keyif alıp kazanmak istiyoruz." dedi.

Jose Mourinho, taraftarla ilgili, "Evimizde oynayacağımız bu son maçlarımızda taraftarlarımızı stadyumumuzda bekliyoruz. İşler iyiyken destek iyi oluyor, işler kötüyken onların desteğine ihtiyacımız oluyor." sözlerini sarf etti.

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