20.01.2020 14:39 - Güncelleme: 20.01.2020 14:39

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Harry Kane'in yerine Islam Slimani transferi düşünülüyor. Kane'nin sakatlanmasından sonra Lucas Moura ve Son'u forvette deneyen Jose Mourinho, iki futbolcudan da istediğini alamadı ve alternatif bir ismin kadroya katılmasını talep etti.

Öncelikli olarak Krzysztof Piatek'in transferi için AC Milan ile masaya oturan ancak istediği sonucu çıkartamayan Tottenham, rotasını bu kez de Monaco'ya kırdı. Jose Mourinho'nun Fernando Llorente yapısında bir santrafor transferi istemesinden dolayı Islam Slimani'ye yönelen Tottenham, Monaco ve Leicester ile transfer görüşmelerine başladı.

İspanyol teknik adam Moreno'nun takımın başına geçmesinin ardından formasını kaybeden ve az süre almaya başlayan Islam Sliamani'nin 3.5 milyon euroya varan kiralık sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Monaco, Tottenham yeşil ışık yaktı ve bu sürecin ardından Tottenham da Leicester ile görüşmelere başladı.

Monaco'nun Islam Slimani'nin sözleşmesini fesh etme ortamını hazırlamasının ardından Cezayirli futbolcuyu başka bir kulübe göndermek zorunda kalacak olan Leicester'ın Tottenham'dan gelen teklife nasıl bir cevap vereceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Konu hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Leicester menajeri Brendan Rodgers ise, "Bu durum gerçekten çok karmaşık bir durum olur. Süreçte birçok aktör var ve Tottenham bizim Premier Lig'deki bir rakibimiz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)