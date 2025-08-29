İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Jose Mourinho kararı dünya basınında! ''Başarısızlığının bedeli ağır oldu''

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası uluslararası basında da geniş yankı uyandıran karar, manşetlere taşındı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Jose Mourinho kararı dünya basınında! ''Başarısızlığının bedeli ağır oldu''
Fenerbahçe'nin, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıklamasının ardından dünya basını Portekizli çalıştırıcıya manşetlerde yer verdi.

Record: Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'nde elenilmesinin ardından görevden aldı."

A Bola: "Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu resmen görevden aldı. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti

O Jogo: Fenerbahçe, sabah saatlerinde Jose Mourinho'yu görevden aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi.

L'equıpe: Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti. 'Special One', geçen sezon Türkiye'de birçok tartışmanın öznesi olmuştu.

La Gazzetta: Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Şampiyonlar Ligi başarısızlığının bedeli ağır oldu.

