Fenerbahçe'nin, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıklamasının ardından dünya basını Portekizli çalıştırıcıya manşetlerde yer verdi.

Record: Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'nde elenilmesinin ardından görevden aldı."

A Bola: "Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu resmen görevden aldı. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti

O Jogo: Fenerbahçe, sabah saatlerinde Jose Mourinho'yu görevden aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi.

L'equıpe: Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti. 'Special One', geçen sezon Türkiye'de birçok tartışmanın öznesi olmuştu.

La Gazzetta: Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Şampiyonlar Ligi başarısızlığının bedeli ağır oldu.