Jose Mourinho kararını duyurdu! ''Benfica ile sözleşme uzatmayacağım''

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

"SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM"

Real Madrid ile adı geçen Mourinho, Benfica ile sözleşme uzatmayacağını söyledi.

Mourinho, "Mart ayında Benfica'da kalmak istediğinizi ve sözleşmenize saygı duyduğunuzu, ayrıca kulüp size sözleşme uzatma teklif ederse bunu tereddütsüz imzalayacağınızı söylemiştiniz. Yaşanan olayların ardından sözleşme uzatma teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusunun ardından, "Hayır." yanıtını verdi.

Bu cevabına açıklık getiren Jose Mourinho, "Mart ayında söylediklerim, Mart ayında söylendi. Geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebileceğim." diye konuştu.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligde sezonun son maçına cumartesi günü çıkacak.

Real Madrid ile adı geçen Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ancak sözleşmede fesih maddesi de yer alıyor.

2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.