Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda yıldız isimleri takıma katmak için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda liste oluşturuluyor.

Teknik heyet ve yönetim, hangi bölgelere takviye yapılacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

GÖNDERİLECEK İSİMLER BELLİ OLDU!

Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. Fenerbahçe, yeni sezonda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak.

Sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmedi. Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic ve Yusuf Akçiçek'in ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi. Yönetim, 11 milyon avroya transfer edilen Brezilyalı futbolcudan zarar etmeden yolları ayırmayı planlıyor.

Sarı lacivertliler, yurt dışı piyasasında ilgi gören isimleriyle de vedalaşabilir. Sebastian Szymanski, Fred ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin'in geleceği netlik kazanmadı. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun bonservislerinin alınıp alınmamasıyla ilgili henüz karar verilmedi.