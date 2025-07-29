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Spor

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin kadro planı

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho sezona devam edeceği oyuncu grubunu büyük oranda belirledi. Sarı lacivertli yönetime raporunu sunan Portekizli teknik adam, toplam 5 transfer istiyor. İşte detaylar...

TRTSpor29 Temmuz 2025 Salı 14:54 - Güncelleme:
Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin kadro planı
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Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından İstanbul'a döndü.

Sarı lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor.

MOURINHO KARARINI VERDİ

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçı öncesinde taktik çalışmalara ağırlık veren Jose Mourinho, sezona devam edeceği oyuncu grubunu büyük oranda belirledi.

Yönetimden Milan Skriniar ve Marco Asensio dahil toplamda 5 transfer isteyen Portekizli teknik adam; sol kanat, merkez orta saha ve savunmanın sağına takviye yapılmasını talep etti.

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Bu gelişmeler ışığında kampa götürülmeyen Miha Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique ve Omar Fayed ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe, kampta bekleneni veremeyen Mimovic ile de vedalaşacak. Bundesliga ve Türkiye'den teklifler alan Sırp futbolcu önümüzdeki günlerde kararını verecek.

Sofyan Amrabat'a ise resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Jose Mourinho, daha agresif bir orta saha istediğini yönetime iletti.

Amrabat'ın ayrılması durumunda adaylar netleşecek.

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