Jose Mourinho: Kirli bir sporla büyümemeliler

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri'nde Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam futbolun temiz kalması gerektiğini vurgulayarak, "Ben bir ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini öğrenmeyi ve kültürünü anlamayı severim. Ancak sevmediğim bir şey olunca da onunla kavga ederim. Ona karşı mücadele ederim. Bu ülkedeki çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.