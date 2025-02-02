İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2025 Pazar / 4 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jose Mourinho: Kolay olmayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Kolay olmayacak
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAYACAK"

Karşılaşma öncesi konuşan Mourinho, "Geriden oyun kurma anlamında, özgüvenli oyun anlamında, belli bir oyuna sahip olma anlamında Rizespor iyi bir takım. Defansif anlamda geliştiler. 2 gün önce zorlu bir maçtan geldik. Cuma geç saatte geldik. Kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİRİ VEFAT ETTİ"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefatı ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Birkaç defa karşılaştığım, kulüpte herkes tarafından sevilen biri vefat etti. Pozitif bir sonuç almayı hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

Yeni transferler ile ilgili açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, "Milan, Diego ve Talisca üst seviye oyuncular. 'Olmuş ürün' gibi değerlendirebiliriz. Geldikleri takımda oynamıyorlardı. Bir müddet çalışıp onlara oyunumuzu anlatmamız, form durumlarını yakalamaları lazım. Mimovic daha farklı, daha hazır geldi. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi oynadı. Takımdan ayrılanlar da oldu. Bartuğ, Samet gibi oyuncular ayrıldı. Onların da oynaması gerekiyor, bizim de takım içinde dengeye sahip olmamız gerekiyor. Hem gelenlere hem gidenlere bol şans diliyorum. Onlar her zaman bizden biri olacaklar." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.