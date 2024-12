Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Futbolda her an farklıdır. Her kulüp, her durum farklıdır. Zor zamanlarda kafanızı korumanız, iyi zamanlarda ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Beşiktaş'a karşı iyi bir maç oynadık ama kaybettik. Önemli olan sakin kalıp, yola devam etmek ve tekrar kazanmanız gerektiğini unutmamak. Bugün de aklımızda öyle olacak." dedi.

JOSE MOURINHO: "BEŞİKTAŞ MAÇI GİBİ OLMAMALI"

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Başakşehir'in durumu bizden farklı göründü. Herkes onlara soru işaretleriyle yaklaşıyordu. Son zamanlara kadar sonuçları iyi değildi ama üst üste kazandılar. Ben öyle düşünmüyorum. İyi bir takım olduklarının hep farkındaydım. İzlediğim andan beri organize bir takım olduklarını düşünüyorum. Oyun felsefelerini bugün de değiştirmelerini beklemiyorum. Onlardan daha iyi olmak için etkili bir maç çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş maçında olduğu gibi fırsatları tepmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.