F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacakları karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Eski takım arkadaşı Costa'nın vefat haberini öğrenen ve gözleri dolarak toplantıya başlayan başarılı çalıştırıcı, "Feyenoord'un geçen seneki maçlarını analiz ederek başladık. Bu seneki prensiplerine çok benziyor, geçen senenin bir replikası gibi. Hazırlık maçlarını takip ettik. Pozitif bir takım. Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak" dedi.

TUR ŞANSLARI YÜZDE 50-50

Feyenoord karşısında tur şansını değerlendiren Mourinho, "Şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör" diye konuştu. "Feyenoord'ta sizi en çok etkileyen oyuncu kim?" sorusuna ise Portekizli çalıştırıcı, "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımını motive etme işini ben yapmayacağım" ifadelerini kullanarak yanıt verdi

SKRİNİAR VE SEMEDO HAZIR

Takımın son durumuyla ilgili bilgiler veren Mourinho, "Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Skriniar ve Semedo, oynayacak durumdalar" dedi. Mourinho, "Geçen sezondan farklı olarak ne yapacaksınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Geçen sezon pek çok şey yeniydi. Benim için inanması zor şeylerdi. En azından bu sene beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Artık burası benim için yeni bir ülke, lig, sistem, yapı değil. Her şey dejavu. Dolayısıyla sürpriz olmayacak. Süper Lig'de beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Geçen seneye kıyasla böyle bir avantajım olacak. Hiçbir şey yeni değil, dejavu olacak."