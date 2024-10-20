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Spor

Jose Mourinho maç öncesi konuştu! İrfan Can Kahveci sorusuna cevap verdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2024 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Jose Mourinho maç öncesi konuştu! İrfan Can Kahveci sorusuna cevap verdi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İRFAN CAN VE KOSTIC SORUSUNA CEVAP

"Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusu üzerine kadro tercihleri hakkında konuşan Mourinho; "Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak. Medyanın nasıl olduğunu biliyorum. Bazen diğer oyuncuları unutuyorsunuz. Tadic'in ne yaptığını unutuyorsunuz. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasında; "Kadro yazarken maalesef 11 kişi yazabiliyoruz. Elimden gelse 16-17 kişi yazmak isterdim. Hepsi sahada olmayı hak ediyor.Milli takıma gitmeyen oyuncularla iyi iki hafta geçirdik." sözlerini sarfetti.

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