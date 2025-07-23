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Spor

Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe'den Armand Lauriente hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği Armand Lauriente için düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe'den Armand Lauriente hamlesi
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önceliği sol kanat takviyesine veren Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun da onayını alarak Armand Lauriente'ye yöneldi. Kanarya, geçtiğimiz günlerde Sunderland'e imza atması beklenen Fransız futbolcu için transfer görüşmelerine başlayacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Lauriente için 15-20 milyon euro arasında bonservis bedeli bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, yetenekli futbolcuyla da bir görüşme yapacak.

Jose Mourinho'nun oyuncuyu ikna edebileceği belirtildi. İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu, ayrılık isteğini de kulübüne iletti. Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı. Dripling yeteneğiyle ön plana çıkan 26 yaşındaki oyuncu, yüksek gol ve asist katkısı ile de dikkat çekiyor.

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