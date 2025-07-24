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Spor

Jose Mourinho: Önemli eklemeler yapmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad'a karşı oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, takıma transfer eklemesi yapmak istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 01:50 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Önemli eklemeler yapmak istiyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, transferi işaret etti.

İşte o sözler;

"İyi bir sonuç oldu ama bugün en önemli şey sonuç değildi. Ufak hatalarımız oldu, geliştirmemiz gereken noktalar var ama iyi bir performans sergiledik."

"Özel bir şeyler inşa ettiğimizi düşünüyorum bu sezon. Harika bir grup var. Bu anlamda çok mutluyum diyebilirim."

"HALA İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

"Önemli oyuncular ayrıldı, her maç oynayan oyunculardı. 2 tane yeni oyuncumuz var. Kulüp, bu anlamda harika iş çıkardı. Brown, çok potansiyelli bir oyuncu. Jhon, harika bir forvet. Tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var."

"Özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmeye çalıştığımız şeyi kendimiz yok edemeyiz. Yaptığımız şeylerde dikkatli olmalıyız. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz. İnşa ettiğimiz şeyi yok etmek istemiyoruz. PlayStation oynamıyoruz. Elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor. İyi bir inşa etmemiz gerekiyor."

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