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Spor

Jose Mourinho onu istiyor! Fenerbahçe genç stoperin peşinde

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının istediği Dean Huijsen'i istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

16 Haziran 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Jose Mourinho onu istiyor! Fenerbahçe genç stoperin peşinde
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

JUVENTUS'UN TALEBİ YÜKSEK

Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR!

Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçiren genç oyuncu, 26 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.

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