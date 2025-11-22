Jose Mourinho, oyuncularına patladı: Bana ihanet edenleri sevmem

Portekiz Kupası 4. tur maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3 . Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Portekizli teknik adam, oyuncuları hakkında gündeme oturan olay açıklamalarda bulundu.

"BANA İHANET EDENLERİ SEVMEM!"

Devre arasında 4 değişiklik yaparak ikinci yarıda golleri bulan deneyimli çalıştırıcı, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum.

Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." dedi.

"BENİM KAPIMI ÇALMAYIN!"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada[Restelo'da]yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var." sözlerini sarf etti.