İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho, oyuncularına patladı: Bana ihanet edenleri sevmem
Spor

Jose Mourinho, oyuncularına patladı: Bana ihanet edenleri sevmem

Portekiz Kupası 4. tur maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3 . Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunana deneyimli teknik adam oyuncularını topa tuttu.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Jose Mourinho, oyuncularına patladı: Bana ihanet edenleri sevmem
ABONE OL

Portekiz Kupası 4. tur maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3 . Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Portekizli teknik adam, oyuncuları hakkında gündeme oturan olay açıklamalarda bulundu.

"BANA İHANET EDENLERİ SEVMEM!"

Devre arasında 4 değişiklik yaparak ikinci yarıda golleri bulan deneyimli çalıştırıcı, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum.

Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." dedi.

"BENİM KAPIMI ÇALMAYIN!"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada[Restelo'da]yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.