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Spor

Jose Mourinho: Portekiz'e döneceğim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portimonense ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu. Mourinho, bir gün Portekiz'e geri döneceğini dile getirdi.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 01:30 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Portekiz'e döneceğim
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Portimonense 'ye karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından Portekiz'e dönüş sinyali verdi.

Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, gelecekte ülkesine döneceğini net bir dille ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim" ifadelerini kullandı.

Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e de esprili bir göndermede bulunan Mourinho, "Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var" diyerek sözlerini noktaladı.

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