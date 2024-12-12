Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu.

LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.

"ÇARE JOSE MOURINHO"

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolves, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

"5 MİLYON EURO'YA SERBEST İDDİASI"

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolves'un bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi.

"AYRILMASI ZOR"

Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.