İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,302
  • EURO
    50,8625
  • ALTIN
    6630.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho, Rafa Silva iddiaları hakkkında konuştu
Spor

Jose Mourinho, Rafa Silva iddiaları hakkkında konuştu

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın transfer iddialarına kapıyı kapatırken başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayacağını vurguladı.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 00:08 - Güncelleme:
Jose Mourinho, Rafa Silva iddiaları hakkkında konuştu
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transfer olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam, ismi geçen transfer söylentilerine kapıyı kapattı.

"BAŞKA KULÜPLERİN OYUNCULARI HAKKINDA KONUŞMAM"

Mourinho, konuyla ilgili soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok."

"FİNAL DEĞİL AMA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, yaklaşan kritik maçla ilgili de değerlendirmede bulundu. Karşılaşmayı "final" olarak nitelendirmeyen Mourinho, puan ihtiyacına dikkat çekti:

"Yarın bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı biliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.