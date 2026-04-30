30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  • Jose Mourinho, Real Madrid iddialarına cevap verdi
Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör olarak görev yapan Jose Mourinho, Real Madrid iddialarına cevap verdi.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 14:35
Kariyerine Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da devam eden deneyimli teknik direktör Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları ortaya atılmıştı.

Portekizli efsanenin eski kulübüne geri döneceği dünya basınından geniş yankı uyandırırken iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Real Madrid, Jose Mourinho için herhangi bir somut adım atmadı.

Jose Mourinho ise Il Giornale'ye verdiği röportajda "Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçımızı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var." ifadelerini kullandı.

