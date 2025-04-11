Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e 3-0 mağlup olmasının ardından tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma aşamasına geldi. İspanyol basını, Real Madrid'in yeni teknik direktör adayları arasında José Mourinho'ya da yer verdi. Yapılan haberlerde, "Bazı Real Madrid yöneticileri, takım içindeki disiplin sorununu Mourinho'nun çözeceğini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Mourinho, Real Madrid'in başında geçirdiği üç sezonda bir lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa ve bir Kral Kupası kazanmayı başardı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, son dönemin en güçlü Barcelona'sına kafa tutarak büyük bir başarıya imza attı. Tecrübeli isim, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye transfer olmuştu. Mourinho, en büyük pişmanlıklarından birinin, Real Madrid Başkanı Perez'in kal teklifini kabul etmemek olduğunu dile getirmişti.

F.BAHÇE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Portekizli muhabir Rui Santos'un iddiasına göre ise; Mourinho'nun bir sonraki durağı Portekiz Milli Takımı olabilir. 62 yaşındaki başarılı çalıştırıcının ismi, Brezilya Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak, Brezilya'nın Jesus ile anlaşma aşamasına geldiği biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ise, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mourinho ile yola devam etmek istiyor. Sarı-Lacivertli idarecilerin kısa süre içinde Portekizli çalıştırıcıyla bir araya gelmesi bekleniyor.