Jose Mourinho rekoru duyurdu: Real Madrid ve Barcelona'yı ezdik

Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Arouca'yı 5-0 mağlup etti.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, rakibini adeta sahadan sildi.

Goller Vangelis Pavlidis (3), Nicolas Otamendi ve Franjo Ivanovic'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Benfica, zirve takibini sürdürürken; 9 puanda kalan Arouca 13. sırada kaldı.

"BENFICA İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN"

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Benfica'nın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Portekizli teknik adam, sadece A takımın değil, kulüp genelinde elde edilen başarıların da altını çizdi:

"Benfica taraftarları için unutulmaz bir gün. Başkanlık seçiminde kullanılan 85 bin 422 oyla dünya rekoru kırıldı, B takımı deplasmanda Feirense'yi 2-0 yendi, biz de 5-0 kazandık. Bu, kulüp tarihine geçecek bir gün."

"REAL MADRID VE BARCELONA'YI EZDİ GEÇTİK"

Mourinho, rekorla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullandı:

"Bu dünya rekoru, değerini sonuna kadar hak ediyor. Sonuçta Real Madrid, Barcelona ya da Arjantin devlerinden bahsediyoruz. Benfica onları ezdi geçti! Herkes gibi ben de oyumu Benfica için kullandım. Bugün hepimiz için muhteşem bir gün."

"AROUCA İÇİN FAZLA GÜÇLÜYDÜK"

Mourinho, farklı galibiyetle ilgili de konuştu:

"İlk dakikadan itibaren kazanacağımız belliydi. Tavrımız iyiydi, stratejik olarak güçlü başladık, pres yaptık, rakibe oynama şansı vermedik. Hırslıydık, üç golle yetinmek istemedik. Arouca iyi bir takım ama bugün onlar için fazla güçlüydük."

"BENFICA RUHU SAHAYA YANSIDI"

Portekizli hoca, B takımına destek veren oyuncularına da teşekkür etti:

"Dört futbolcumuz B takımına gidip 2. Lig'deki genç takıma destek oldu. Benfica ruhuyla oynadılar, üç puanı aldılar. Ardından biz de A takımla kutlamaları tamamladık. Bugün Benfica taraftarının uzun yıllar hatırlayacağı bir gün oldu."