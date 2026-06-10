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Spor

Jose Mourinho resmen Real Madrid'de!

Real Madrid, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini resmen duyurdu. Benfica'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcı, 2010-2013 yılları arasında görev yaptığı İspanyol devine yıllar sonra geri döndü.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de!
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İspanyol ekibi Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi.

Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin bulunduğu Benfica, Mourinho'nun Real Madrid'e transferini şu açıklamayla duyurdu:

'Real Madrid, Jose Mourinho için transfer teklifini 15 milyon euro bedelle resmileştirmiştir. Teknik direktör de bu transfer için onay vermiştir. Teşekkürler, Jose Mourinho.'

Benfica ayrıca teknik direktör Marco Silva ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

MOURINHO'NUN KARİYERİ

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-13 yıllarında görev yaptığı Real Madrid ile LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter ile şampiyonluğa ulaşmıştı. 4 kez Premier Lig, 3 kez ise Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımı ile Portekiz Premier Lig'i 80 puanla 3. sırada namağlup tamamladı.

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