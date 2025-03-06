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Spor

Jose Mourinho rövanş için umutlu: Tur henüz bitmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, 'Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Jose Mourinho rövanş için umutlu: Tur henüz bitmedi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET"

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. "

"HENÜZ BİTMEDİ"

"Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEĞİL"

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı."

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ"

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...."

"GÜLECEKSİNİZ AMA İYİ BİR SONUÇ"

Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde....

"Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz."

MOURINHO'DAN UZUN SORUYA TEPKİİ

*Jose Mourinho, kendisine yöneltilen uzun bir soru sırasında basın toplantısında bu tepkiyi verdi.

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