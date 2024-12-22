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  • Jose Mourinho sağlık durumu hakkında konuştu! ''Haberler büyük ölçüde abartılmış''
Spor

Jose Mourinho sağlık durumu hakkında konuştu! ''Haberler büyük ölçüde abartılmış''

Rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkan ve operasyon geçirecek olan Jose Mourinho durumu hakkında açıklama yaptı. Durumunun çok abartıldığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı 'Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim' dedi. İşte detaylar...

22 Aralık 2024 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Jose Mourinho sağlık durumu hakkında konuştu! ''Haberler büyük ölçüde abartılmış''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

Jose Mourinho, açıklamasında, "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına giden ve ameliyat olacak Mourinho'nun safra kesesinden operasyon geçireceği iddia edilmişti.

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