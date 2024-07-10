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Spor

Jose Mourinho sahaya girdi! Fenerbahçe'nin hazırlık maçında büyük tartışma

Fenerbahçe düzenlenen hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ortalık karıştı. Sarı lacivertli stoper Alexander Djiku, girdikleri iki mücadelenin ardından tartıştı ve birbirlerinin boğazına yapıştı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Jose Mourinho sahaya girdi! Fenerbahçe'nin hazırlık maçında büyük tartışma
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, düzenlenen hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Merkur Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında saha bir anda karıştı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Karşılaşmanın 29. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Hajduk Split'te Livaja, girdikleri iki mücadelenin ardından tartıştılar. İki oyuncu da birbirlerinin boğazına yapıştı ve tansiyon yükseldi.

MOURİNHO SAHAYA GİRDİ

Yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve yardımcıları, olaya müdahale etmek için sahaya geldi ve iki oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

SARI KART ÇIKTI

Tartışmanın sona ermesinin ardından hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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