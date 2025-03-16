İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Şampiyonluk şansımız devam ediyor
Spor

Jose Mourinho: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Şampiyonluk şansımız devam ediyor
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.