Portekiz Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında Benfica, sahasında Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR FUTBOLU SEVMİYORUM"

Maç sonu VAR'ı eleştiren deneyimli teknik adam, "Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa, sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. Ceza sahasına girmek için her şeyi yaptık ama ceza sahasında büyük bir varlığı olan bir takım değiliz. Başka yollar denedik, başardık, güzel bir gol attık ve sonra adaletsiz bir sonuç çıktı. Ama futbol böyle sonuçlarla bağdaşmıyor." diye konuştu.

"BÖYLE BİR GOL KABUL EDİLEMEZ"

Yedikleri golün deneyimsizlik olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, "Öncelikle, bence sonuç son derece adaletsiz. Kazanmak ve gol atmak isteyen bir takım vardı. Özellikle ikinci yarıda yaptıklarımız düşünüldüğünde haksızlık, çünkü rakip kaleye sadece bir şut çekti ve o muhteşem golle cezalandırıldık. Benfica teknik direktörünün bakış açısıyla, takım bu kadar büyük bir efor sarf ettikten, yapısında ve oyun felsefesinde değişiklikler yaptıktan sonra böyle bir gol yememeliydi. 1-0 önde olduğumuz bir maçta, bitime dört dakika kala böyle bir gol yemek kabul edilemez. Top Enzo ya da Ríos'tayken, topun önünde altı oyuncu var, dakika 90. Altı oyuncunun hücumda olması ve geride sadece üç kişinin kalması safça bir şey, genel deneyimsizlik, oyunu tam anlamama. İlk yarıda yanlış yaptığımız, amaçsız ve tehlikesiz pas yapma işini, aslında orada yapmamız gerekiyordu. Sonuç acıtıyor ve golü yeme şeklimiz adaletsiz. Ama ikinci yarıda oyuna giren iki oyuncuyla takım farklı bir şekilde hareket etmeye başladı, daha amaçlı, daha üretken oldu." dedi.

"ÖNDE OLAN TAKIM GEÇİŞTEN GOL YEMEZ"

Sözlerine devam eden Mourinho, "Rakip beşli ve dörtlü oynadı. İçeri girmek zor. Çok az şey yaptılar ama muazzam bir gol attılar. Biz fiziksel varlığı güçlü, hava toplarında etkili bir takım değiliz, başka yollar aramamız gerekiyor. Önce Dedic ve Dahl ile denedik, sonra Lukebakio ve Schjelderup ile derinlik aradık, hızlı top kazanmayı denedik ama bir geçişte cezalandırıldık. Hep söylerim, önde olan takım geçişten gol yemez." ifadelerini kullandı.

Son olarak Mourinho, "Yorgunluk da hissedildi, bazı oyuncular tazelikten uzaktı. Çok değiştirmek istemedim, süreklilik vermek istedim ama takım yorgun hissetti yine de iyi bir tutum sergilendi. Maçı neredeyse sonunda kazanmak psikolojik açıdan önemli bir destek olacaktı. Bu maçı artık kazanamayız, sadece bir sonrakini." dedi.