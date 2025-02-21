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Spor

Jose Mourinho: Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecth'i eleyerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecth'i eleyerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Mutluyum, üst tura çıktık ve kaybetmedik. Bu tarz maçlarda en önemlisi tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük, sakin kalmaya devam ettik. Berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü. Avrupa'da 13-14 maç oldu, kartların birikmesi normal. Sakatlık olmaması iyi. Bright'ın yarım bir sakatlığı vardı. Risk alıp Mert Müldür'ü oynattık. Şimdi kurayı bekliyoruz."

"Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım."

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