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  • Jose Mourinho Süper Lig için tavsiyede bulundu! ''Türk futbolunun buna ihtiyacı var''
Spor

Jose Mourinho Süper Lig için tavsiyede bulundu! ''Türk futbolunun buna ihtiyacı var''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında tartışmalara konu olan pozisyon için gol çizgisi teknolojisinin Süper Lig'e gelmesi yönünde tavsiyede bulundu. Portekizli teknik adam konuyla ilgili olarak 'Türk futbolunda buna ihtiyaç var. Avrupa'da neredeyse her ülkede var' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam1 Ekim 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
Jose Mourinho Süper Lig için tavsiyede bulundu! ''Türk futbolunun buna ihtiyacı var''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vurdu. İlk yarının başında çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olan pozisyonda Fenerbahçe'nin golü haneye yazılmadı. Hem yorumcular hem taraftarlar bu pozisyonla ilgili tartışmaya girdi, ekranlarda ilginç görüntüler yaşandı. Portekizli hoca, İngiltere'yi örnek göstererek gol çizgisi teknolojisiyle ilgili gelen soruda lige bu konuda bir öneri yaptı.

İZLEYENLERE GARİP GELMİŞTİR!

Dünyaca ünlü teknik adam, "İngiltere'deki insanlara eğer izledilerse gol çizgisi teknolojisinin olmaması garip gelmiştir. Türk futbolunda buna ihtiyaç var. Avrupa'da neredeyse her ülkede var" dedi. Ancak sistem, küçük ve geliri kısıtlı federasyonlar tarafından uygulanmıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Suudi Arabistan'da uygulanıyor. Sistemin maliyeti içinde çip olan top için 250.000 eurodan başlayıp Hawk-Eye veya GoalControl sistemleri için 500.000 euroya kadar çıkıyor.

MİNİMUM 5-6 MİLYON EURO...

Geçen sezon Real Madrid-Barcelona maçında Yamal'ın attığı golde VAR hakemi, "Topun çizgiyi geçtiğine dair yeterli kanıt yok" diyerek tartışma yaratmıştı. La Liga Başkanı Tebas da "Yılda ancak 2-3 kez olacak pozisyonlar için en az 5-6 milyon euro harcamamız gerekir, parayı daha fazla kameraya harcarız" diyerek bu sistemin maliyetli olduğunu söylemişti. İnsan faktörünün sporun içinden kaybolması ve güvenilirlik açısından Hawk-Eye sistemini teniste kullanılmaması için Federer ve Nadal da eleştirmişti.

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