İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,863
  • EURO
    37,3413
  • ALTIN
    3226.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor
Spor

Jose Mourinho: Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off oynamaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Bildiğiniz gibi bu maçta, bu harika kural sebebiyle cezalıydım. Eğer bir Avrupa maçında devre arasında takım geç çıkarsa teknik direktör cezalı oluyor. Ben buraya maçtan sonra gelip taraftarlarımıza mesaj vermek istedim. Bu çocuklar, oyuncularım hak etti. Turu atladık ama atlamasak bile oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor." dedi.

Portekizli teknik adam, "Zor şartlarda buraya geldik. İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyordu. İsmail sağ bekte, Mert Hakan orta sahada inanılmaz efor sarf ettiler. Sebastian sol bekte oynadı. Herkes bugün harika savaştı. Kulübede elimizde 3 oyuncu vardı. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Taraftarlar da gurur duymalı ve saygı duyulmalı. Çok zor şartlardaydık, daha zoru olamazdı. En başından beri her şey bizim için zordu. Format zordu, fikstür zordu, son dakikada Ferdi gitti, yerine birini yazamadık. Son transferleri yazamadık. Listeye yazdıklarımız sakatlandı, yazmadıklarımız fitti." sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho: "Cezalı oyuncular vardı. Mert Müldür evinde kaza yaşadı. Amrabat ve Bright cezalıydı. Buraya 13 oyuncuyla geldik ama herkes harika iş çıkardı. Taraftarlarımız gurur duymalı. Önümüzdeki turda rakip ya Bodo ya Anderlecht. Keyfini çıkaralım, dinlenelim. Pazar günü çok zor bir maç var. Bu maçı da kazanmalıyız. Oyuncularım o saygıyı görmeyi hak ediyor. Bunu da bir sonraki maçta gösterebilirler." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.