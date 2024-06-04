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Spor

Jose Mourinho telefon açtı! Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı

Suudi Arabistan basınında, Anderson Talisca için sürpriz bir iddia öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı transfer etmek için devreye girdi.

4 Haziran 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Jose Mourinho telefon açtı! Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı
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Bu sezon hedeflerini ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer düğmesine bastı. İlk olarak takımın başına Jose Mourinho'yu getiren başkan Ali Koç, kadroyu da çok daha iyi hale getirmek istiyor. Takıma birkaç yıldız takviyesi yapmak isteyen Ali Koç, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

JOSE MOURİNHO'DAN ANDERSON TALİSCA'YA DAVET!

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için devreye girdi. Portekizli teknik adam, Talisca'nın durumunu sordu ve bilgi aldı. Brezilyalı oyuncunun, Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı aktarıldı. Sarı lacivertlilerin, başkanlık seçimi sonrası Talisca için Suudi ekibiyle temas kurması bekleniyor.

AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yıldız futbolcu Kevin de Bruyne'a bu yaz imza attırmak istiyor. Bu transfer gerçekleşmesi halinde, Talisca ile yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

Star Gazetesi

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