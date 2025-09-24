Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı

Portekiz Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, düşme hattındaki Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

86'da Heorhiy Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamayarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

İLK İÇ SAHA MAÇINDA PUAN KAYBETTİ

Benfica ile iç sahadaki ilk maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho da böylece yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı takımının başında çıktığı ilk maçta AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Ligde 6 maç sonunda 14 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.

16. basamakta yer alan Rio Ave ise puanını 4'e çıkardı.

Ligin gelecek haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Rio Ave ise Famalicao deplasmanına gidecek.