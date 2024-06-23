Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu doğrultuda hücum hattı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ROTA EN-NESYRI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda oyuncu için İspanyol kulübüne teklifte bulunacağını belirtildi.

KAPIYI 25 MİLYON EURO'DAN AÇACAK

Haberde, mali yönden sıkıntılar yaşayan Sevilla'nın yollarını ayıracağı oyuncularından bonservis geliri kazanmak istediği belirtilirken, golcü oyuncu için 25 milyon euro civarında gelir beklediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sevilla ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan En-Nesryi, bu sezon çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.