İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0438
  • EURO
    47,7909
  • ALTIN
    4480.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jose Mourinho: Zor bir maç olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi konuştu. Portekizli çalıştırıcı zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Haber Merkezi27 Ağustos 2025 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Zor bir maç olacak
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM GÖSTERDİLER"

Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam, "Oyuncularımın Feyenoord maçındaki performansları ve ilk Benfica maçındaki performans, tabii ki ümit veriyor. Zor bir maç olacak. Oyuncularım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda buraya ümitle gelebileceğimizi gösterdiler. Bu ümidi gösterince taraftarlar da inanıyorlar." dedi.

Deneyimli teknik adam son olarak, "Fiziksel olarak iyi durumdayız. Nesyri fiziksel olarak çok iyi olmasa da dün antrenmanın tamamında yer aldı. Oyunculara dinleme fırsatı verdim. Oynadığımız maçtan sonra da 3 günümüz vardı ve bu sürede takım mümkün olduğu kadar toparlandı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.