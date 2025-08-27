Jose Mourinho: Zor bir maç olacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM GÖSTERDİLER"

Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam, "Oyuncularımın Feyenoord maçındaki performansları ve ilk Benfica maçındaki performans, tabii ki ümit veriyor. Zor bir maç olacak. Oyuncularım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda buraya ümitle gelebileceğimizi gösterdiler. Bu ümidi gösterince taraftarlar da inanıyorlar." dedi.

Deneyimli teknik adam son olarak, "Fiziksel olarak iyi durumdayız. Nesyri fiziksel olarak çok iyi olmasa da dün antrenmanın tamamında yer aldı. Oyunculara dinleme fırsatı verdim. Oynadığımız maçtan sonra da 3 günümüz vardı ve bu sürede takım mümkün olduğu kadar toparlandı." ifadelerini kullandı.