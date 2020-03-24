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Spor

Jose Mourinho'dan alkışlanacak hareket

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

İHA24 Mart 2020 Salı 17:22 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:22
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Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, hayır kuruluşları ve sosyal dernekler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti. Tottenham'ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu derneklerin yardımına koştu. Evden çıkamayan yaşlılar için gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Mourinho, kendi elleriyle hazırladığı bu paketleri, İngiltere'de yardıma muhtaç olarak belirlenen ailelere bizzat teslim etti.

57 yaşındaki çalıştırıcının bu hareketi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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